Плюс 415 мегават в енергосистему України: з ремонту вийшов ще один блок АЕС

На одній з АЕС країни на чотири дні раніше запланованого терміну вийшов з ремонту атомний блок, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Він зміцнить енергосистему додатковими 415 МВт потужності, працює на ядерному паливі Westinghouse, яке було вироблено компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК "Енергоатом".

"Атомна генерація минулої зими стала основою енергосистеми країни й залишатиметься такою цього опалювального сезону. Загалом електроенергії, яку генерують наші електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів. Працівники всіх видів генерації та розподільних мереж працюють 24/7, аби вчасно підготувати енергосистему до зими" , - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадуємо:

Це восьмий атомний блок, який було відремонтовано за період масштабної ремонтної кампанії в енергетиці. Ще один - дев'ятий - буде підключено найближчим часом.