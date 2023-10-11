США очолять коаліцію з підготовки Військово-повітряних сил України – Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін після 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України анонсував створення кількох "коаліцій спроможностей" для Києва, зокрема з підготовки українських Військово-повітряних сил, повідомляє Європейська правда.

Про це Остін сказав на брифінгу в Брюсселі.

Глава Пентагону нагадав, що союзники України вже створили кілька коаліцій для підтримки її оборонних спроможностей: Естонія і Люксембург – коаліцію, спрямовану на підтримку української ІТ-інфраструктури, а Литва – коаліцію з розмінування.

"І я з гордістю оголошую, що Сполучені Штати знову візьмуть на себе ініціативу і допоможуть очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком її Військово-повітряних сил", – додав Остін.

"Очолюючи цю коаліцію, Сполучені Штати будуть тісно координувати свої дії з Україною та іншими партнерами, зосереджуючись на розвитку потенціалу українських винищувачів F-16", – пояснив він.

Голова Міноборони США сказав, що спільно зі США коаліцію очолять Данія та Нідерланди, які відіграють провідну роль у підготовці українців на F-16.

Також Остін оголосив, що Сполучені Штати приєднаються до ще кількох коаліцій, які формуватимуться найближчими тижнями, зокрема "до тих, що зосереджуватимуться на протиповітряній обороні, бронетехніці та артилерії України".

Нагадаємо, у середу Бельгія оголосила, що передасть Україні неназвану кількість своїх винищувачів у 2025 році.

Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року, але це залежатиме також від готовності пілотів, техніків та інфраструктури.