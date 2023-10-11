Норвегія, Швеція і Данія спільно купуватимуть артснаряди для України

Норвегія, Швеція і Данія оголосили, що спільно купуватимуть артилерійські снаряди для України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили у Міноборони Норвегії.

Норвегія, Швеція і Данія разом заснували так звану "нордичну ініціативу щодо боєприпасів" – Nordic ammunition initiative.

"Три країни роблять внесок разом близько 600 млн норвезьких крон, і Україна отримає ці боєприпаси у 2023 році", – зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Міністр пояснив, що ця ініціатива одночасно дозволить і допомогти Україні з боєприпасами, що є актуальною потребою в умовах війни високої інтенсивності, і також посилити власну промислову базу і безпеку постачання боєприпасів.

Країни розглянули різні варіанти того, як надалі передавати Україні боєприпаси так, щоб це було якомога швидше та ефективніше, і зійшлися на тому, що найпрактичніше використати рамкову угоду, яку має норвезька Організація логістики для сектору оборони (FLO) з норвезькою компанією Nammo.

Міністр додав, що виробництво NAMMO боєприпасів для України не вплине на темпи постачання продукції, яку компанія має виготовити для Норвегії.

Норвегія профінансує свою участь в ініціативі з військового блоку програми підтримки України Nansen.

З неї ж анонсували близько 17 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні.