Україна обговорила зі Словаччиною транзит українського зерна - Шмигаль

Україна обговорила зі Словаччиною питання транзиту української аграрної продукції, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Транзит української аграрної продукції обговорили сьогодні з Прем’єр-міністром Словаччини Людовітом Одором" , - повідомив Шмигаль.

Він зауважив, що нині Україна спільно з Європейською комісією працює над розширенням коридорів солідарності зі Словаччиною.

Зернова суперечка

Нагадаємо, що 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української агропродукції до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.

У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

При цьому в Україні та Польщі виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.

Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вводить новий механізм експорту зерна до сусідніх країн.

А нещодавно міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявляв, що Польща може передати контроль над експортом українського збіжжя Німеччині та Литві.