Україна обговорила зі Словаччиною транзит українського зерна - Шмигаль
Україна обговорила зі Словаччиною питання транзиту української аграрної продукції, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Транзит української аграрної продукції обговорили сьогодні з Прем’єр-міністром Словаччини Людовітом Одором", - повідомив Шмигаль.
Він зауважив, що нині Україна спільно з Європейською комісією працює над розширенням коридорів солідарності зі Словаччиною.
Зернова суперечка
Нагадаємо, що 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української агропродукції до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.
У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі.
При цьому в Україні та Польщі виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.
Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вводить новий механізм експорту зерна до сусідніх країн.
А нещодавно міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявляв, що Польща може передати контроль над експортом українського збіжжя Німеччині та Литві.