Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на 200 млн доларів

Міністерство оборони США в середу ввечері деталізувало вміст останнього пакета військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів, про який оголосив очільник відомства Ллойд Остін на засіданні у форматі "Рамштайн", повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

Зазначається, що пакет допомоги США став 48-им за ліком з серпня 2021 року, який надається Україні із американських запасів, що означає його оперативне відправлення.

"Цей пакет безпекової допомоги є важливим сигналом про незмінну відданість Сполучених Штатів підтримці українського народу на тлі російської агресії", – підкреслили у Пентагоні й додали, що Білий дім працює з Конгресом для схвалення додаткової допомоги Україні.

Пакет містить, серед іншого, ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, системи протидії безпілотникам, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, високоточні авіаційні боєприпаси.

Також згадуються засоби радіоелектронної боротьби, протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси АТ-4, стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до неї, підривні боєприпаси, запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Вже повідомлялося, що цей пакет допомоги буде профінансований із коштів, які Пентагон заощадив через помилку в обліку. Вони дозволяють відправляти Києву зброю та боєприпаси, незважаючи на виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про витрати, прийнятого Палатою представників минулими вихідними, щоб запобігти шатдауну.

Раніше у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоби США могли одночасно надавати необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Західна преса на вихідних повідомляла, що у Байдена хочуть схвалити через Конгрес до $100 млрд для України.