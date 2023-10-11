У НАТО оцінили наслідки ударів України по Чорноморському флоту РФ

У НАТО заявили, що українські удари по Чорноморському флоту РФ у вересні серйозно обмежили його здатності, проте він залишається здатним виконувати основні завдання воєнного часу, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив високопосадовець НАТО на полях зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

За його словами, Чорноморський флот зазнав низки серйозних нападів у вересні, в тому числі ударів по його штабу.

"Ці напади були більш руйнівними і краще скоординованими, ніж інші до цього часу у цій війні. Фізичні збитки майже напевно серйозні, але локалізовані, що призвело до того, що Росія вивела більшу частину свого флоту з Криму", – зазначив посадовець.

Проте, за його словами, флот майже напевно залишається здатним виконувати свої основні завдання воєнного часу – наносити удари крилатими ракетами і патрулювати місцевість.

"Але його здатність продовжувати більш широке регіональне патрулювання і забезпечувати фактичну блокаду українських портів, швидше за все, зменшиться. Також ймовірно, що його здатність захищати свої об’єкти і проводити щотижневе технічне обслуговування погіршилася", – сказав посадовець.

За його словами, ця ситуація, ймовірно, змусить Росію зайняти реактивну позицію, і одночасно вона демонструє, що українські військові можуть підірвати символічну і стратегічну проекцію сили Кремля в окупованому Севастополі.

Як повідомлялося, у Міністерстві оборони Британії вважають, що українським силам вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі.

Раніше британська розвідка констатувала, що після серії успішних українських ударів російський Чорноморський флот, вочевидь, не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше, а його судна будуть менш безпечно почуватися у портах.