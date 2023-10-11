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ЗСУ на Таврійському напрямку пошкодили російський вертоліт Мі-8 у вівторок

ЗСУ на Таврійському напрямку пошкодили російський вертоліт Мі-8 у вівторок
Фото: Dmitry Terekhov

Збройні сили України у вівторок пошкодили російський вертоліт Мі-8 на Таврійському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону новин.

"Су-25 російський збито однією з бригад Сухопутних військ ЗСУ. Також було пошкоджено вертолiт Мі-8. На жаль, наразі підтвердження щодо його знищення немає. Але його пошкодили".

Передісторія: 

  • Зранку 11 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про знищення винищувача Су-25 окупантів.

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