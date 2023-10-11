ЗСУ на Таврійському напрямку пошкодили російський вертоліт Мі-8 у вівторок
Збройні сили України у вівторок пошкодили російський вертоліт Мі-8 на Таврійському напрямку, повідомляє Українська правда.
Про це заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону новин.
"Су-25 російський збито однією з бригад Сухопутних військ ЗСУ. Також було пошкоджено вертолiт Мі-8. На жаль, наразі підтвердження щодо його знищення немає. Але його пошкодили".
Передісторія:
- Зранку 11 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про знищення винищувача Су-25 окупантів.