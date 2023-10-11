Під авіаударами у секторі Газа загинули 11 представників ООН

Під авіаударами в секторі Гази з 7 жовтня, коли терористи ХАМАС скоїли криваву атаку на Ізраїль, загинули 11 представників ООН, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомило Агентство ООН з допомоги палестинським біженцям та з організації робіт на Близькому Сході (UNRWA).

"Ми з великим сумом повідомляємо, що з 7 жовтня в секторі Гази було вбито 11 колег по UNRWA" , — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав усі сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити напади, спрямовані на цивільне населення та об'єкти.