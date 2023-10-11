Міноборони підбило підсумки "Рамштайну-16": що отримає Україна

Чергові переговори у форматі "Рамштайн" завершилися у Брюсселі у середу, 11 жовтня. За їх результатами Україна отримає фінансову та військову допомогу від країн-партнерів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міноборони України.

У Міністерстві оборони озвучили результати засідання та підбили підсумки того, яку допомогу Україна отримає для пришвидшення перемоги у війні проти Росії.

Допомога від США

Сполучені Штати виділять пакет допомоги на суму в 200 мільйонів доларів. Він включатиме в себе боєприпаси для ППО, артилерійські боєприпаси та ракети. США допоможе посилити авіаційне озброєння та виділять протитанкову зброю.

Допомога від Великої Британії

Україні буде виділено пакет допомоги на суму в 115 мільйонів євро. Він буде направлений на фінансування розмінування та обслуговування техніки.

Допомога від Данії

Представники Данії пообіцяли передати Україні винищувачі F-16 вже на початку 2024 року.

Допомога від Фінляндії

Україні буде виділено пакет військової допомоги, вартість якого становить 95 млн євро. З певних причин і для гарантій безпечної доставки допомоги, подробиці змісту пакета не будуть оголошені.

Допомога від Канади

Пакет військової допомоги від Канади буде вартістю в 25 мільйонів доларів. Ці кошти будуть направлені на теплу уніформу для військових та підготовку до зимової кампанії

Допомога від Бельгії

Бельгія готуватиме українських пілотів польотам на F-16 та планувальників місій. Окрім цього дві бельгійські компанії, Sabena Engineering і Patria Bec, нададуть суттєву технічну підтримку флоту F-16. Бельгія знову прийме на навчання загін українських технічних спеціалістів. З 2025 року Бельгія надаватиме Україні винищувачі F-16.

Допомога від Норвегії

Країна виділить 18,5 мільйонів доларів на розмінування територій України.

Допомога від Іспанії

Іспанія надасть Україні додаткові системи ППО. Також допоможе теплим одягом для воїнів та генераторами для підготовки до зими. Іспанія виділить 1,5 мільйона євро на гуманітарне розмінування.

Допомога від Німеччини

Німеччина допоможе в посиленні української системи ППО додатковими ракетами, а також передасть танки.

Допомога від Болгарії

Між Міністерством оборони України та Міністерством оборони республіки Болгарія було підписано меморандум. Він визначає, але не лімітує основні напрями подальшої співпраці між країнами в сфері оборони. Він включає співпрацю за напрямами кібернетичної безпеки, стратегічних комунікацій, а також надання матеріально-технічної допомоги. Болгарія буде допомагати з мовними курсами для пілотів F-16.

Допомога від Литви

Литва передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, а також для зимового контрнаступу - електрогенератори, армійські похідні ліжка та теплу уніформу.

"Рамштайн-16"

Сьогодні, 11 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі пройде чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України. Зокрема цього ж дня очікується зустріч Ради Україна-НАТО.

Інші підсумки засідання

Сьогодні президент Володимир Зеленський порушував питання додаткових систем ППО і боєприпасів для артилерії. Штати вважають наразі це пріоритетом при наданні допомоги.

Як відзначив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, українські воїни рішуче налаштовані на продовження контрнаступальних дій у зимовий період попри ускладнення погодних умов.