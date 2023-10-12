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У РФ заявили про збиття українського дрона під Бєлгородом, троє загиблих

У РФ заявили про збиття українського дрона під Бєлгородом, троє загиблих
Фото: Unsplash

Росіяни заявили, що знищили безпілотник на підльоті до Білгорода, за їхніми словами, нібито постраждали, повідомляє Українська правда.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області", - заявили в Міноборони РФ.

"У Бєлгородському районі система ППО збила БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Внаслідок падіння уламків сталося займання приватного житлового будинку.
Є двоє постраждалих: чоловік та жінка. Бригадою швидкої їх доставляють до міської лікарні №2 міста Бєлгород. Ще дві особи, можливо, перебувають під завалами", – повідомив губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Пізніше Гладков повідомив про трьох загиблих, тіло яких витягли з-під завалів.

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