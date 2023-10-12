У РФ заявили про збиття українського дрона під Бєлгородом, троє загиблих
Росіяни заявили, що знищили безпілотник на підльоті до Білгорода, за їхніми словами, нібито постраждали, повідомляє Українська правда.
"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області", - заявили в Міноборони РФ.
"У Бєлгородському районі система ППО збила БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Внаслідок падіння уламків сталося займання приватного житлового будинку.
Є двоє постраждалих: чоловік та жінка. Бригадою швидкої їх доставляють до міської лікарні №2 міста Бєлгород. Ще дві особи, можливо, перебувають під завалами", – повідомив губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.
Пізніше Гладков повідомив про трьох загиблих, тіло яких витягли з-під завалів.