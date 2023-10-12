ISW: Чому росіяни посилили атаки поблизу Авдіївки

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували атаки росіян навколо Авдіївки та прийшли до висновку, що ці просування на тактичному рівні навряд чи призведуть до ширших оперативних і стратегічних перемог, повідомляє Українська правда.

Поточні локальні наступальні операції російських військ поблизу Авдіївки, ймовірно, демонструють здатність російських військ засвоювати і застосовувати тактичні уроки ведення бойових дій в Україні.

Російські війська розпочали локальні атаки в напрямку Авдіївки після інтенсивної артилерійської підготовки поля бою вранці 10 жовтня, а геолокаційні відеозаписи від 10 та 11 жовтня підтверджують, що російські війська просунулися на південний захід від Авдіївки в районі Сєверного та на північний захід від Авдіївки в районі Степового та Красногорівки.

Аналітики зазначають: ці пристосування та успіхи на тактичному рівні навряд чи призведуть до ширших оперативних і стратегічних перемог російських військ.

Геолокаційні дані показують, що російські здобутки навколо Авдіївки зосереджені на південний захід від Авдіївки, і російські війська не завершили оперативне оточення населеного пункту і, ймовірно, намагатимуться це зробити.

Проте, вказують експерти, Авдіївка є добре укріпленим і захищеним українським опорним пунктом, що, ймовірно, ускладнить російським силам можливість впритул наблизитися або повністю захопити населений пункт.

Крім того, російські війська вже контролюють ділянки критично важливої траси N20 Донецьк – Костянтинівка – Краматорськ – Слов'янськ та інші дороги, що проходять поблизу Авдіївки, тому гіпотетичне захоплення Авдіївки не відкриє нових шляхів для наступу на решту території Донецької області.

Як раніше оцінював ISW, російські війська, ймовірно, мають намір атакувати в районі Авдіївки, щоб зафіксувати українські сили і не дати їм можливості передислокуватися на інші ділянки фронту. Однак українські офіційні особи вже визначили авдіївський наступ як російську операцію із закріплення, і вони навряд чи надмірно відволікатимуть Сили оборони на цю ділянку фронту.

Ключові висновки ISW за 11 жовтня