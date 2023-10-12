ППО вночі знищила 28 "Шахедів" – Повітряні сили
Уночі 12 жовтня російські окупанти запустили по Україні безпілотники типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила 28 ворожих дронів.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Безпілотники росіяни запустили з Білгородської області РФ та мису Чауда в окупованому Криму.
Усього зафіксовано пуски 33 "Шахедів", з них вдалося збити 28.
"Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України", – зазначили в Повітряних силах.
До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.