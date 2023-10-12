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ППО вночі знищила 28 "Шахедів" – Повітряні сили

ППО вночі знищила 28 "Шахедів" – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

Уночі 12 жовтня російські окупанти запустили по Україні безпілотники типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила 28 ворожих дронів.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Безпілотники росіяни запустили з Білгородської області РФ та мису Чауда в окупованому Криму.

Усього зафіксовано пуски 33 "Шахедів", з них вдалося збити 28.

"Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України", – зазначили в Повітряних силах.

До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

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