На фронті майже 100 зіткнень, ЗСУ мають успіх під Бахмутом – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень між Силами оборони та російськими окупантами. ЗСУ мають успіх поблизу Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 12 жовтня.

У ніч на 12 жовтня РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 67 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Торське, Сіверськ, Спірне, Васюківка, Міньківка, Кіндратівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочи, Кліщіївка, Андріївка, Диліївка, Керамік, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Нікополь Дніпропетровської області; Новорайськ, Зміївка, Козацьке, Одрадокам'янка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки Луганської області та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Тут українські захисники відбили понад 15 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Разом з тим, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Українські військові завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.