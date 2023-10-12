Атака "Шахедів" на Одещину: є влучення в припортову зону

У результаті нічної атаки "Шахедів" в Ізмаїльському районі на Одещині постраждала людина, а також пошкоджені припортова інфраструктура і житлові будинки, повідомляє Українська правда.

"Вночі російські терористи вчергове атакували Одещину. Наші сили ППО збили 10 "Шахедів" над Одещиною, проте, на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано" , – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

У результаті атаки постраждала жінка 1935 р.н. Вона отримала термічні опіки і наразі перебуває у лікарні.

Сили оборони Півдня уточнили, що влучанням пошкоджено складські будівлі у припортовий зоні, а також приватні будинки мирних мешканців.

Зазначається, що вночі росіяни спрямували "Шахеди" по припортовій інфраструктурі Подунав'я.