У МВФ назвали суму кредиту, який планують виділити Україні

Міжнародний валютний фонд у грудні 2023 року зможе виділити Україні ще 900 млн доларів за програмою розширеного фінансування (EFF).﻿ Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"У червні ми завершили перший огляд цієї програми, в результаті чого підтримка МВФ цього року склала 3,6 млрд доларів з 15,6 млрд доларів, доступних за програмою. Додаткові 900 млн доларів будуть доступні в грудні після завершення другої перевірки та за умови схвалення нашої Ради директорів" , - сказала вона на четвертому міністерському круглому столі щодо підтримки України.

За її словами, на даний момент влада України досягла хороших успіхів, у тому числі у відновленні довоєнної податкової системи, управління та боротьби з корупцією, а також у переході до керованої гнучкості обмінного курсу з позиції сили.

"Вони дійсно продемонстрували велику зацікавленість та відданість справі успіху своєї програми" , - додала Георгієва.

Глава МВФ зазначила, що за останніми оцінками фонду, потреби у зовнішньому фінансуванні України у 2024 році будуть на 3 млрд доларів вищими, ніж на момент першого огляду, при цьому буде потрібна офіційна підтримка у розмірі 31,9 млрд доларів.

"Для всіх нас дуже важливо працювати разом, щоб забезпечити продовження такого фінансування у строки та на умовах, необхідних для задоволення потреб України та допомоги у відновленні зовнішньої та боргової стійкості" , - сказала вона.

Економіка України в умовах війни

Як заявила Георгієва, "щодня цієї несправедливої війни завдає Україні величезних людських та економічних втрат".

"Незважаючи на ці потрясіння, українці виявили чудову стійкість і силу духу: люди йдуть на роботу, діти йдуть до школи; вони ходять по магазинах і обідають, банки працюють на повну силу, а компанії та домогосподарства платять податки – впевненість підвищується. Але така стійкість не має ні на мить затьмарити основні руйнування, спричинені війною Росії в Україні" , - додала вона.

Глава МВФ похвалила владу України "за вміле управління економікою у вирішенні цих проблем, за забезпечення надання державних послуг, за просування важливих та найчастіше важких структурних реформ у воєнний час, а також за підтримку політики, що забезпечує макроекономічну та фінансову стабільність".

"Стійкість України очевидна в тому, що різкий спад минулого року змінився поступовим відновленням, при цьому зростання цього року очікується у верхній частині нашого діапазону в +1 -3%. Інфляція швидко сповільнилася до однозначних цифр. Резерви центрального банку зміцнилися, завдяки зовнішньої підтримки" , - додала вона.

За її словами, важливим стовпом, який підтримує цю стійкість, є великомасштабна міжнародна підтримка: "Разом ми працювали над розробкою чотирирічної програми фінансування України на суму 115 млрд доларів".

"Я з гордістю можу сказати, що програма розширеного фінансування МВФ (EFF) відіграла каталітичну роль у цьому пакеті фінансування, одночасно підтримуючи українську владу у підтримці економічної та фінансової стабільності, а також у проведенні найважливіших реформ для сприяння економічному зростанню та зміцнити управління та закласти основу для подальшого вступу до ЄС" , - сказала Георгієва.

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма складає частину пакету міжнародної підтримки із загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Як заявив глава місії МВФ в Україні Гевін Ґрей, українська влада досягла суттєвого прогресу у виконанні власних зобов'язань за програмою розширеного фінансування з МВФ, але ще залишається важлива робота.