Іспанія анонсувала передачу України артилерійських боєприпасів

Іспанія підтвердила надання Україні шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk та повідомила про майбутню поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм, повідомляє Європейська правда.

За словами глави відомства країни Маргарити Роблес, шість нових зенітних ракетних установок будуть інтегровані в американську батарею, а з листопада в Іспанії буде організовано відповідне навчання для українських операторів та технічного персоналу ЗРК HAWK.

Міністерка також повідомила про майбутню поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм та оголосила, що в наступній партії Києву також відправлять важкі кулемети для посилення протидії безпілотникам, додавши, що РФ продовжує переозброюватися безпілотниками, які вона отримує за допомогою інших країн.

Вона також підтвердила, що польові пайки вже в дорозі до України, після чого Мадрид відправить Києву електрогенератори та водолазні компресори, а також елементи зимового спорядження для військових.

Крім того, продовжуватимуться тренування в місті Толедо та інших місцях, де можна досягти кількості у 4 тисячі військових.

Іспанський уряд ухвалив рішення передати Україні шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk за підсумками переговорів голови уряду Іспанії Педро Санчеса й президента Володимира Зеленського.

Ще в жовтні 2022 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що на прохання Альянсу Іспанія передасть чотири пускові установки системи ППО Hawk, а в листопаді того ж року – оголосила про надання ще двох пускових установок.