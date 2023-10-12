Ізраїльська армія ліквідувала високопоставленого офіцера ХАМАС

Ізраїльські військові повідомили, що атакували кілька оперативних штабів, з яких ХАМАС організував терористичне вторгнення на ізраїльську територію, а також ліквідували високопоставленого морського офіцера, повідомляє Українська правда.

"Винищувачі ЦАХАЛу вночі завдали по Сектору Гази авіаударів, націлених на елітний бойовий підрозділ ХАМАС "Нохба", який очолював терористичне вторгнення на ізраїльську територію 7 жовтня" , – йдеться в повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю також повідомила про ліквідацію високопоставленого офіцера військово-морських сил ХАМАС Мохаммеда Абу Шамали, завдавши удару по його будинку.

Зазначається, що Мухаммед Абу Шамала був старшим оперативником військово-морських сил терористичного угруповання в південній частині Сектора Гази.

Повідомляється, що його будинок також використовувався для зберігання морського озброєння, яке могло бути використане для нападу на Державу Ізраїль.

У розмові з журналістами речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що військові також вбили Мустафу Шахіна, бойовика ХАМАСу, який знімав і транслював криваву атаку терористичного угрупування на південь Ізраїлю 7 жовтня.

"Ми закриємо рахунки з усіма, хто був причетний до жахів війни. Ми беремо відео з інтернету і ідентифікуємо їх за допомогою програми розпізнавання облич" , – сказав представник ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю також повідомила, що окремими ударами протягом ночі вона вразила десятки об'єктів, що належать спецпризначенцям ХАМАСу.