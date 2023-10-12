Кірбі: Передача Україні ракет ATACMS "не виключена"

В адміністрації Джо Байдена не виключають передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, втім відмовились повідомити деталі. Таку заяву зробив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

Відповідаючи на питання, чи зараз не найкращий час, аби передати Україні ATACMS, Кірбі сказав, що США продовжують переглядати додаткові спроможності, яких потребує Київ.

"Передача ATACMS не виключена. Ми продовжуємо переглядати додаткові спроможності, яких Україна потребує. Я зараз не в тій позиції, щоб щось оголосити на тему ATACMS, лише скажу: відповідно до того як змінюється війна, змінюються і спроможності, які ми надаємо Україні. І я думаю, так і буде продовжуватися" , – заявив представник адміністрації Байдена.