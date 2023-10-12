Буданов: РФ передала ХАМАСу піхотну зброю, захоплену в Україні

Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що росіяни передавали угрупованню ХАМАС піхотне озброєння, яке вдалося завоювати в Україні. Він вважає, що події в Ізраїлі не позначаться на війні РФ з Україною, якщо закінчаться у найближчі тижні, проте наразі у світі нависла загроза "глобальної війни", повідомляє Українська правда.

"Нам чітко відомо, що трофейна зброя з України все-таки передавалася росіянами угрупованню ХАМАС. Здебільшого це піхотне озброєння. Є деяка інформація про те, що щось заходило до Хезболли, але наразі достовірно нам це невідомо" , – сказав керівник ГУР.

Також Буданов вважає, що росіяни допомагали бойовикам ХАМАС використовувати FPV-дрони проти бронетехніки: "Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни" .

Глава ГУР повідомив, що за тиждень до початку дій в Ізраїлі, на території Лівану почала офіційно мовити російська станція "Супутник" арабською мовою: "Це мовлення в абсолютно пропагандистському стилі з явними російськими наративами" .

Крім того, 24 вересня російський космічний апарат, який здатен вести радіоелектронну розвідку та перехоплення супутникових сигналів, був переміщений на геостаціонарну орбіту Ізраїля.

З 22 по 24 вересня російська військова делегація перебувала з візитом в Ірані: "Нам відомо, що було кілька, скажімо так, побажань з іранської сторони. Одне з них стосувалося розширення спроможностей щодо розвідувальної інформації. Тепер зрозуміло, яку саме розвідувальну інформацію почали росіяни надавати всім зацікавленим сторонам. Наголошую, що тут не один Іран, а всі зацікавлені сторони".

Буданов також висловився щодо впливу подій в Ізраїлі на військову допомогу Україні. На його думку, "якщо конфлікт буде обмежений за часом, до кількох тижнів, то немає про що хвилюватися.

"Але якщо ситуація затягнеться, цілком зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не тільки в Україну треба буде постачати озброєння і боєприпаси...

До середини наступного року ми особливих проблем не бачимо з військовою допомогою. А далі все буде залежати від нас – як правильно зможемо всім донести, показати і пояснити наші потреби, а також налагодити збільшення виробництва у нас" , – зазначив Буданов.

Глава розвідки додав, що наразі світ "швидко наближається до глобальної війни", тому що усі ці конфлікти "пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси".