Російська ДРГ намагалася прорватися до Сумської області – Наєв
Підрозділи територіальної оборони на Сумщині вночі запобігли спробі російської диверсійної групи перейти кордон. Про це заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Ліга.net.
Опівночі бійці бригади територіальної оборони на Сумщині виявили російську ДРГ у складі восьми осіб, повідомив Наєв. Диверсанти намагалися перетнути державний кордон України та прямувати в напрямку одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури.
Росіян обстріляли з артилерії та мінометів. ДРГ із втратами відійшла.
Серед українських військовослужбовців втрат немає, сказав Наєв.