У ВМС підтвердили пошкодження корабля РФ поблизу Севастополя

Корабель Чорноморського флоту РФ "Павел Державин" напередодні отримав пошкодження в Чорному морі поблизу Севастополя. Це офіційно підтвердив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Радіо Свобода.

Речник каже, що не може розповісти всіх деталей цього інциденту, але офіційно може підтвердити, що цей сторожовий корабель отримав пошкодження:

"Ви перші, кому я підтверджую це офіційно сьогодні, що він отримав пошкодження. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвімо це так, але факт такий є" , – сказав Плетенчук.

Речник ВМС уточнив, що корабель "Павел Державин" є кораблем російського флоту, хоча раніше український флот мав корабель з такою ж назвою: "Вони мають однакову назву. Наскільки я пам'ятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель".

Раніше ЗМІ та місцеві телеграм-канали повідомили, що в Севастополі міг підірватись великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державін". Як повідомили телеграм-каналу "Крымский ветер" підписники, близько 10 години ранку було чутно звук вибуху.

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк раніше зазначала, що в ЗСУ уточнюють, чи це правда, проте каже "все може бути".

В російському Міноборони ці дані не коментували.

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