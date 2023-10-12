На окупованій Донеччині знищили міст на трасі Горлівка-Ясинувата

Важливий для росіян міст на трасі між окупованими Горлівкою та Ясинуватою Донецької області був зруйнований. У мережі публікують кадри наслідків, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Так званий "мер" окупованого міста Ясинувата Дмитро Шевченко заявив, що міст нібито зруйнувати українські військові. При цьому українське командування поки не коментує ситуацію.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що міст на трасі між Горлівкою та Ясинуватою повністю зруйнований. При цьому на відео чути вибухи та обстріли.

Зазначимо, що цим коротким маршрутом загарбники користувалися для відносно швидкого проїзду з тимчасово окупованої Горлівки до окупованого Донецька. Крім того, Ясинувата розташована поблизу Авдіївки, де окупанти посилили атаки останніми днями.