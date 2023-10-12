У Німеччині заборонили акції та збори на підтримку ХАМАСу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС в країні. Про це він сказав під час виступу в Бундестазі в четвер, повідомляє Європейська правда.

У Німеччині немає офіційного відгалуження ХАМАС, тому заборона організації неможлива. За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, рішення передбачає, наприклад, заборону всіх зібрань на підтримку ХАМАС чи збір коштів для організації.

ЄС і США вже класифікують ХАМАС як терористичну організацію.

Водночас Шольц оголосив про заборону асоціації Samidoun. Це міжнародна група активістів, яка заявляє, що підтримує палестинських в'язнів в ізраїльських в'язницях, але яка, на думку німецької влади, пропагує мову ненависті та закликає до знищення Ізраїлю.

Члени Samidoun святкували масштабну атаку ХАМАСу на Ізраїль у Берліні на вихідних. Шольц заявив, що це було підло і нелюдяно.

"Кожен, хто прославляє злочини Хамасу або використовує його символіку, підлягає переслідуванню в Німеччині. Кожен, хто потурає вбивствам і ненавмисним вбивствам або підбурює до злочинних дій, підлягає кримінальному переслідуванню.

Кожен, хто спалює ізраїльські прапори, підлягає кримінальному переслідуванню. Кожен, хто підтримує терористичні організації, такі як ХАМАС, підлягає кримінальному переслідуванню", – цитує Шольца Spiegel.

У своєму виступі Шольц поклав на Іран спільну відповідальність за атаку ХАМАС на Ізраїль та пообіцяв Ізраїлю практичну підтримку.