Єгипет не дозволив відкрити гумкоридор для сектору Газа – ізраїльські ЗМІ

Уряд Єгипту відхилив пропозиції щодо створення гуманітарних коридорів із сектору Газа для палестинців. Про це пише The Times of Israel, повідомляє Ліга.net.

Єгипетський держслужбовець, який говорив на умовах анонімності, оскільки не уповноважений інформувати ЗМІ, сказав, що уряд країни не готовий надавати гуманітарні коридори із сектору Газа до Єгипту.

Чиновник сказав це у відповідь на повідомлення радника з національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, що адміністрація президента Джо Байдена веде активні переговори щодо забезпечення безпечного виходу з Гази для цивільних.

Одночасно Єгипет веде переговори з Ізраїлем та США про доставку допомоги та палива до сектору Газа через контрольно-пропускний пункт Рафах.

9 жовтня Сили оборони Ізраїлю розпочали повну блокаду сектору Газа, зокрема, припинено постачання електрики до повернення всіх заручників, яких захопили бойовики ХАМАС. Одночасно завдаються авіаційні удари по об'єктах терористичного угруповання. Цивільному населенню посилено рекомендують евакуюватись.

За даними офіційних служб сектору Газа, кількість загиблих від ударів Ізраїлю по об'єктах ХАМАС перевищила 1200 людей, 5700 людей поранено.

За останніми даними, кількість підтверджених загиблих від терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль досягла 1300 людей. Серед них громадяни Ізраїлю, США, України, Росії, Таїланду, Непалу, Франції. Поранено близько 3000 осіб. До 150 осіб викрадено та вивезено до сектору Газа як заручників.