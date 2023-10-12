СБУ підозрює в держзраді ексведучу каналів Медведчука Панченко

Служба безпеки України задокументувала нові злочини прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, яка сприяє збройній агресії РФ проти України, повідомляє Українська правда.

Після роботи на підсанкційних телеканалах Віктора Медведчука вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

З жовтня 2022 року по нинішній час Панченко за вказівкою з Москви сприяє військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України, зазначили в СБУ

"Зокрема, фігурантка систематично виправдовує збройну агресію Росії проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам", – йдеться в повідомленні.

Матеріали вказаного змісту Панченко систематично викладає на власному Youtube-каналі, який налічує майже 1 млн користувачів. Крім того, пропагандистські "сюжети" та "публікації" Панченко "розганяє" через мережу прокремлівських Телеграм-каналів.

На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.