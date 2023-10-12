Зеленський: РФ вийшла на "траєкторію поразки" у війні з Україною

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія "вийшла на траєкторію програшу у війні, але поки що не готова забратися". Про це він сказав на четвертому засіданні міністерського круглого столу щодо підтримки України в Марракеші, повідомляє Ліга.net.

За його словами, росіяни за час великої війни застосували проти України майже 3000 дронів-камікадзе Shahed-136.

Він зазначив, що Україна потребує безперервної підтримки партнерів, поки захищається від агресії РФ.

"Коли агресор виходить на траєкторію свого програшу, як вийшла Росія у війні проти нас, він завжди розраховує тільки на одне. Він не готовий визнати помилковість рішення про агресію. Він не готовий забратися з чужої землі. Ще поки що ні. Але цей день настане" , — сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що Москва намагається зробити ставку на те, що світ не зможе забезпечити довгострокову підтримку Києва.