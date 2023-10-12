Буданов: Україна вибилися із графіка війни

Голова головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов вважає, що Україна "вибилась" з графіка, але не пояснив, що це означає, повідомляє Українська правда.

У Буданова запитали щодо його слів про шанси закінчити війну цьогоріч і чи щось пішло не так.

"Є об'єктивні та суб'єктивні причини – все в комплексі. Але, вибачте, більшість з пояснень цього становить державну таємницю і це просто не для публічного обговорення. З часом це все стане зрозумілим" , – сказав він.

Буданов заявив, що Україна "вибилась" з графіка, але не пояснив, що це означає.