У Румунії знову впав "Шахед", МЗС закликає РФ припинити атаки

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску закликала Росію припинити постійні атаки на Україну, зокрема Одещину, які безпосередньо стосуються й румунської території – в ніч проти середи там упав черговий безпілотник, повідомляє Європейська правда.

Голова румунського МЗС назвала "огидними" російські атаки на цивільну інфраструктуру України, додавши, що вони знову "призвели до серйозних наслідків на території Румунії".

"На румунській землі були знайдені нові докази вибуху. Ми закликаємо Росію припинити ці воєнні злочини" , – додала Одобеску.

Як повідомило раніше Міністерство оборони Румунії, на румунській території близько 5:00 ранку в середу виявили безпілотник, що прилетів "із зони конфлікту в Україні".

Сталось це на тлі чергових російських атак дронами-камікадзе на українську портову інфраструктуру поблизу українсько-румунського кордону. Під час обстеження місця падіння спеціальні служби виявили кратер від імовірного падіння безпілотника.