У РФ п'ять літаків подали сигнали тривоги – ТАСС

12 жовтня відразу п'ять пасажирських літаків подали сигнали тривоги в польоті над територією Росії. Про це пише агентство ТАСС із посиланням на джерела в авіаційних службах РФ, повідомляє Економічна правда.

"Рейси Череповець - Москва, Самара - Санкт-Петербург, Петрозаводськ - Москва виставили код відповідача "Загальна тривога", перебуваючи в польоті" , - сказав співрозмовник агентства.

Після цього, за його словами, сигнали тривоги подали також рейси Сабетта - Москва і Петрозаводськ - Санкт-Петербург.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.