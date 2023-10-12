У РФ п'ять літаків подали сигнали тривоги – ТАСС
12 жовтня відразу п'ять пасажирських літаків подали сигнали тривоги в польоті над територією Росії. Про це пише агентство ТАСС із посиланням на джерела в авіаційних службах РФ, повідомляє Економічна правда.
"Рейси Череповець - Москва, Самара - Санкт-Петербург, Петрозаводськ - Москва виставили код відповідача "Загальна тривога", перебуваючи в польоті", - сказав співрозмовник агентства.
Після цього, за його словами, сигнали тривоги подали також рейси Сабетта - Москва і Петрозаводськ - Санкт-Петербург.
Офіційного підтвердження цієї інформації немає.