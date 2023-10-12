У Грозі ідентифікували всіх жертв, 59 людей загинуло – МВС

Криміналісти ідентифікували всіх загиблих внаслідок російського ракетного удару по кафе в селі Гроза на Харківщині. Відомо про 59 загиблих.

Про це повідомив﻿ міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Усі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь" , – йдеться в повідомленні.

Клименко зазначив, що 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. 6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали збіги фрагментів.

"Одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів" , – написав міністр.

За його словами, завершити ідентифікацію загиблих в короткі терміни вдалося завдяки мобільним лабораторіям. Без них такий процес затягнувся б на рік.