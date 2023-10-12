Данія та Чехія спільно передадуть Україні танки та БМП

Міністерства оборони Данії та Чехії в четвер оголосили про підготовку першого спільного траншу військової допомоги Україні з бойовими машинами піхоти та бойовими танками, яка надійде "в найближчі місяці", повідомляє Європейська правда.

Військове обладнання для України буде вилучене зі складів чеських приватних компаній, а також виготовлене на чеських заводах за кошти уряду Данії.

У межах першого траншу обидві країни планують поставити близько 50 бойових машин піхоти та бойових танків, 2500 пістолетів, 7000 гвинтівок, 500 легких кулеметів та 500 снайперських гвинтівок, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, зокрема "значну кількість" боєприпасів великого калібру.

До пакета входить як сучасне чеське озброєння, так і відремонтована техніка, яка вже використовується українськими збройними силами.

"Це значний транш обладнання, яке має великий попит в Україні. Ця передача стала можливою завдяки зразковій співпраці між Данією та Чеською Республікою" , – прокоментував міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

У чеському Міноборони вказують, що такий формат співпраці з Данією дозволить продовжити військову допомогу Україні не тільки в найближчі місяці, але і в 2024 році і, в разі необхідності, в довгостроковій перспективі.

Обидві країни планують надалі передати Україні, серед іншого, 500 великокаліберних кулеметів, 280 безвідкотних гармат, 7000 протитанкових засобів, 10 тисяч ручних гранат та 60 мінометних систем, а також "значну кількість" систем протидії безпілотникам.