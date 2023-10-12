У ЗСУ розповіли, коли почнуться навчання на реальних літаках F-16

Україна готує інфраструктуру для застосування літаків F-16, а українські пілоти, які проходять навчання за кордоном, за кілька тижнів вже розпочнуть польоти з інструкторами на реальних літаках. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Укрінформ.

Він також прокоментував питання готовності української інфраструктури для використання літаків F-16.

"Дещо було там надумано про інфраструктуру, тому що були в нас і F-16, і F-15 в Україні в 2012-му, 2018 році сідали. Якщо у нас бойові дії, то ми не будемо там інфраструктуру робити, як в мирний час, щоб там все гарно сяяло, нам треба, щоб це працювало, щоб літак зміг сісти на посадкову смугу, щоб були укриття для нього, щоб ворог не міг його там знищувати тощо. Ну, і засоби управління тим літаком, зв'язок – над цим працюємо, домашнє завдання своє Україна робить.

Головне, що ми довго чекали цього зеленого світла, яке всюди запалено, питання лише часу. Зрозуміло, що не просто перенавчитись на західний винищувач з радянського, який ще в 1970 році проєктувався, тому треба трішки часу. Навіть якщо це буде весна, то скільки вже до тої весни? Зрозуміло, що важко на фронті, але треба дочекатись" , – зазначив Ігнат.

Речник наголосив, що Україна має довгострокову перспективу в переоснащенні всього парку літальних апаратів.

"У нас довгострокова перспектива співпраці з партнерами. Ми його (парк літаків – ред.) одночасно не замінимо, і 2025, 2026, 2030 рік – це буде переоснащення парку літальних апаратів. Все радянське ми залишимо в Радянському Союзі, в Росії, а все нове будемо брати на озброєння, починаючи від ЗРК до літаків" , – наголосив речник.

Коментуючи питання навчання українських пілотів на F-16, Ігнат зауважив, що цей процес просувається досить успішно.

"Дійсно, хлопці роблять усе можливе, щоб якомога швидше, бодай щоб перша група закінчила, яка й стане першими, хто буде експлуатувати ті літаки в Україні. Проходять вже тренажерну підготовку... в Україні (це симулятори, це віртуальне знайомство з кабіною і виконання певних завдань в мережі), далі пілоти, які вже зараз знаходяться на навчанні в США, інших країнах, проходять вже тренажерну підготовку.

Це повноцінний літак фактично, 100% відтворена кабіна пілота, і вже виконують вони фактично більш реалістично ті всі завдання, які їм ставлять інструктори. Вже я думаю, за кілька тижнів будуть польоти з інструктором на реальних літаках. Я думаю, що це можливо" , – зауважив Ігнат.

Він додав, що у кожного пілота – індивідуальна програма, і після роботи з інструкторами почнуться вже самостійні вильоти.