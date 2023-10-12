Колишнього мера Одеси оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього міського голову Одеси Олексія Костусєва. Його підозрюють у причетності до заволодіння міжнародним аеропортом Одеса. Відповідну інформацію оприлюднено на сайті НАБУ, повідомляє ЛігаБізнес.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні Костусєва Олексія Олексійовича, 2 ﻿﻿ 9.06.1954 року народження, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України" , – йдеться у повідомленні.

Про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном КП Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн, НАБУ і САП повідомили 29 серпня.

Про підозру повідомили колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, його колишньому заступнику, бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу (раніше Олександр Грановський з Одеси), а також директору "Одеса аеропорт Девелопмент" Олексію Кочанову. Кауфман та Борухович контролюють "Одеса аеропорт Девелопмент", яка володіє 75% міжнародного аеропорту "Одеса".

Олексій Костусєв був міським головою Одеси з 2010 до 2013 року. Очолював Антимонопольний комітет України спочатку за президента Леоніда Кучми, а потім – за Януковича.Член Партії регіонів, народний депутат України кількох скликань. Відомий своїми українофобськими поглядами.