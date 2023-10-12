Обстріли Авдіївки: людей неможливо врятувати з-під завалів

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив в ефірі телемарафону, що російські окупанти завдають "дуже багато" ракетних та авіаударів по місту. За його словами, ситуація настільки напружена, що неможливо навіть дістати людей з-під завалів зруйнованих будинків, повідомляє Ліга.net.

"Ситуація дуже напружена. Вже третю добу ворог не припиняє штурмові дії по позиціях навколо міста. Гатять як по позиціях, так і по місту з усього, що в них є в наявності. Сотні обстрілів по позиціях, десятки - по місту" , - сказав Барабаш.

За його словами, вчора, 11 жовтня, росіяни завдали 20 ракетних ударів по Авдіївці, також ворог скинув на місто 12 керованих авіабомб.

Начальник міської військової адміністрації зазначив, що окупанти ціляться здебільшого по багатоповерхівках.

Вчора окупанти вдарили по житловому будинку, внаслідок чого загинув чоловік. Попередньо, за словами місцевих, під завалами досі перебуває літня пара.

На запитання, чи дозволяє ситуація дістати людей з-під завалів, Барабаш відповів: "На жаль, ні".