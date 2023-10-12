Фронт, зброя та ситуація в Ізраїлі: Зеленський провів Ставку
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Головні питання – ситуація на фронті, виробництво зброї і техніки, а також ситуація на Близькому Сході.
Про це йдеться в повідомленні Зеленського в Telegram.
"Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед", – зазначив президент.
Наступним пріоритетом на Ставці було "постійне нарощування" виробництво українського озброєння.
"Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі", – йдеться в дописі.
Також Зеленський доручив віцепрем’єру Федорову та міністру оборони Умєрову максимально цифровізувати постачання для сил оборони.
"Повна підзвітність і контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації", – зазначив Зеленський.
Серед іншого на Ставці обговорили ситуацію на Близькому Сході та заслухали комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Литвиненка.
"Враховуємо всі чинники, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації", – додав президент.