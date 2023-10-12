Фронт, зброя та ситуація в Ізраїлі: Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Головні питання – ситуація на фронті, виробництво зброї і техніки, а також ситуація на Близькому Сході.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Зеленського в Telegram.

"Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед" , – зазначив президент.

Наступним пріоритетом на Ставці було "постійне нарощування" виробництво українського озброєння.

"Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі" , – йдеться в дописі.

Також Зеленський доручив віцепрем’єру Федорову та міністру оборони Умєрову максимально цифровізувати постачання для сил оборони. "Повна підзвітність і контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації" , – зазначив Зеленський.