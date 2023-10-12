РФ масово перекидає особовий склад і техніку під Авдіївку – речник ЗСУ

Російські окупаційні війська перекидають піхоту та техніку на Авдіївський напрямок, масово застосовують авіацію, щоб захопити або оточити Авдіївку. Про це в ефірі телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє Укрінформ.

"Зараз ворог кинув багато піхоти, техніки саме на Авдіївській напрямок. Наші воїни активно опускають ворога на землю, нищать технік ﻿﻿ у масово. Наразі вже фіксується дещо зменшення кількості бронетехніки, але ворог йде вперед, намагається йти піхотою.

Авдіївку ворог розглядає як можливість отримати якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій. Якщо, наприклад, на момент початку широкомасштабного вторгнення Авдіївка розглядалась ворогом, як щось незначне, то сьогодні захоплення або оточення Авдіївки для нього чи не найбільше, чого він може досягнути на даному етапі. Тому ворог активно застосовує авіацію та продовжує активні наступальні дії" , - зазначив Штупун.

За інформацією речника, протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 39 авіаційних ударів, також провів 51 бойове зіткнення і здійснив 930 артобстрілів позицій Сил оборони.