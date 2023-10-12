ЗМІ: В Ізраїлі загинули понад 1 300 людей, приблизно стільки ж – в Секторі Гази
Кількість загиблих в Ізраїлі перевища 1 300 людей, у Секторі Гази загинули понад 1 400 людей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє The Times of Israel, Al Jazeera.
The Times of Israel повідомляє, що кількість загиблих в Ізраїлі вже перевищила 1 300 людей. Понад 3 200 осіб дістали поранення
Al Jazeera, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров’я Гази, повідомляє про 1 417 людей, які загинули на території анклаву. Понад 6 200 осіб дістали поранення.