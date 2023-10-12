США ввели санкції проти компаній і судів за порушення цінової стелі на російську нафту

Сполучені Штати Америки сьогодні, 12 жовтня, запровадили нові санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції щодо двох організацій та ідентифікує як заблоковане майно два судна, що користувалися послугами постачальників послуг коаліції та перевозили російську сиру нафту за ціною, що перевищує узгоджену межу цін" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це підкреслює прихильність Міністерства фінансів США та його міжнародних партнерів до відповідального скорочення нафтових прибутків російського уряду та обмеження російської військової машини.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеймо повідомив, що сьогоднішні дії демонструють нашу постійну прихильність скороченню ресурсів Росії для її війни проти України та забезпеченню дотримання цінового ліміту.

Хто потрапив під санкції

"СКФ Примор'я" - танкер;

Lumber Marine SA - компанія з ОАЕ;

YasaGolden Bosphorus - танкер;

Ice Pearl Navigation Corp - компанія з Туреччини.

Зазначається, що "СКФ Примор'я" перевозив сиру нафту "Новий порт" за ціною, вищою за 75 доларів за барель, з порту в Російській Федерації після набрання чинності обмеження цін на нафту.

А після набуття чинності обмеження цін на нафту YasaGolden Bosphorus перевозила сиру нафту за ціною, вищою за 80 доларів за барель.

Унаслідок сьогоднішніх дій усе майно та інтереси у власності вищевказаних осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні, чи під контролем громадян США, буде заблоковано.

Стеля цін на росыйську нафту

Цей механізм дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден. При цьому встановлений ціновий ліміт: 60 доларів за барель сирої нафти, 45 доларів за барель важкого палива і 100 доларів за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Раніше представник Міністерства фінансів США заявив, що обмеження все ще діє, оскільки воно допомогло скоротити доходи Росії. Тому "Велика сімка" відклала перегляд цінової стелі на російську нафту.

Нещодавно міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати Америки готуються вжити жорстких заходів щодо Росії за порушення нею встановленої цінової стелі на нафту.