СБУ повідомила Азарову про підозру та викрила його спільницю-чиновницю РДА Києва

Служба безпеки повідомила про підозру колишньому прем'є-міністру Миколі Азарову та чиновниці однієї з райдержадміністрацій Києва, яка готувала йому виступи на російському телебаченні та брала участь у роботі його "Фонду гуманітарної підтримки", повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

В СБУ зазначили, що Азаров переховується від українського правосуддя, активно співпрацює з російськими спецслужбами та виконує їхні вказівки щодо проведення підривної діяльності проти України.

"Для цього поширює наративи Кремля у своїх коментарях ворожим пропагандистам, у тому числі в ефірах ток-шоу Соловйова та Скабєєвої. Там він регулярно виправдовує збройну агресію рф, тимчасову окупацію частини України і поширює фейки про військово-політичне керівництво нашої держави" , — йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що тексти публічних виступів Азарова готувала його помічниця – діючий державний службовець однієї із районних адміністрацій Києва.

"Фігурантка робила це навіть після повномасштабного вторгнення РФ у нашу державу. Також вона дистанційно домовлялася з представниками російських та білоруських інформресурсів про час і тематику його участі в прямих ефірах або записі коментарів. Чиновниця здійснювала комунікацію з Азаровим та ворожими пропагандистами не тільки з власної домівки, але й з робочого кабінету в будівлі держустанови" , — зазначили у спецслужбі.

Крім того, посадовиця адмініструвала Телеграм- та Ютуб-канали колишнього прем’єра, а також його особисті сторінки у соцмережах. Вона публікувала провокативні матеріали, в яких повторювала риторику Кремля про війну в Україні і дезінформувала про суспільно-політичну обстановку в нашій державі.

Перед відправкою Азарову "тез" для його виступів та публікацією дописів у його інтернет-ресурсах фігурантка дистанційно погоджувала всі матеріали зі ще однією помічницею експрем’єра у Москві. Нею виявилась колишня колега фігурантки, яка після повномасштабного вторгнення РФ виїхала до країни-агресора.

Також встановлено, що викрита чиновниця з Києва є керівником одного із підрозділів "Фонду гуманітарної підтримки", створеного Азаровим для фінансування антиукраїнського "Комітету спасіння України". Через ці установи фігурантка регулярно отримувала оплату за свої "послуги".

Під час обшуків у фігурантки виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які вона використовувала для спілкування з прем’єром-втікачем, його "московською" помічницею та російськими пропагандистами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Азарову про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

▪ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪ ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що раніше його злочинні дії були кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Двом його помічницям підозра оголошена за статтями:

▪ ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

▪ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪ ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Щодо викритої посадовиці – вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх фігурантів.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.