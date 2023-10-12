Авдіївка: за добу бійці ССО знищили 8 одиниць техніки та десятки росіян

За першу добу активізації російських окупантів на Авдіївському напрямку воїни Сил спецоперацій знищили 8 одиниць важкої техніки та десятки загарбників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба ССО в соцмережах та в коментарі УП.

"Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії. Однак Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції.

Авдіївка: за добу воїни ССО знищили 8 одиниць важкої техніки та десятки окупантів ВІДЕО Сил спецоперацій pic.twitter.com/9q00Wkl2Nq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 12, 2023

Одними з перших у бій вступили воїни ССО. Станом на зараз в ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних БПАК 3-го полку ССО знищено:

– п’ять танків

– одна БМП

– один БТР

– один бронеавтомобіль "Тигр"

– десятки одиниць живої сили противника

Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами!".

Як уточнили в ССО, цих втрат спецпризначенці завдали ворогу 10 жовтня.