Шмигаль назвав шість галузей, які стануть основою економіки України після війни

Військово-промисловий комплекс, аграрна галузь, енергетика, ІТ, будівництво та машинобудування стануть ключовими секторами економіки України після війни, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму виступі на Київському міжнародному економічному форумі.

"ВПК. Зростаємо в цьому секторі. Маємо велике державне замовлення. На закупівлі Міноборони передбачається 400 млрд грн цього й наступного року. Цьогоріч додатково спрямували 40 млрд грн на закупівлю дронів" , — відзначив Денис Шмигаль.

Аграрний сектор, за його словами, становить основну частку валютних надходжень нашої держави. Він наголосив, що переробка має стати ключовим фактором зростання ВВП в майбутньому.

"Енергетика. Можемо бути газовим сейфом Європи. Вже сьогодні понад 3 млрд куб. м газу європейські компанії зберігають у наших сховищах. Будемо частиною європейського енергетичного ринку. Робимо наголос спільно з Європою та США на виробництві водню в майбутньому, що створюватиме додаткові можливості" , — зауважив Шмигаль.

ІТ - також одна зі сфер, яка показує велике зростання.

Важливим напрямком стане будівництво, адже після закінчення війни Україна відновлюватиме все житло та інфраструктуру.

"Шоста галузь — наше машинобудування. Будемо стимулювати з бюджету та збільшувати замовлення: не лише для сектору безпеки й оборони, але й для цивільного сектору, для потреб відновлення та функціонування економіки" , — підкреслив глава уряду.

Шмигаль також зазначив, що у 2023 році вдалося змінити багато негативних економічних тенденцій, що склалися через повномасштабну агресію Росії.