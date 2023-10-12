Болгарія навчатиме українських пілотів англійської мови – Умєров
Болгарія надасть допомогу в організації курсів англійської мови для майбутніх українських пілотів F-16, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Помітні результати зустрічі з моїм колегою з Болгарії Тодором Тагарєвим. Ми підписали меморандум, що розширює сферу двостороннього співробітництва, включно з кіберзахистом, стратегічними комунікаціями, отриманням військово-технічної підтримки", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що документ також закладає основу для майбутньої оборонної взаємодії та військового співробітництва.
Крім того, Болгарія надасть допомогу в організації курсів англійської мови для майбутніх українських пілотів F-16.
"Вдячний за життєво важливу підтримку міністру Тагарєву і всьому болгарському народу", — додав Умєров.