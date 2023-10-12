Окупанти оголосили повітряну тривогу в Севастополі та перекрили Кримський міст

Російські загарбники оголосили повітряну тривогу в окупованому Севастополі, а згодом перекрили Кримський міст, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, пропагандисти "РИА Новости Крым".

Згодом окупанти повідомили, що через тривогу морський і наземний громадський транспорт припиняє рух.

Ще пізніше російські загарбники перекрили Кримський міст та закликали тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду зберігати спокій і дотримуватися вказівок.