Мінкульт: Росія знищила понад 800 пам'яток культури України
Росія за період з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року зруйнувала або пошкодила 835 об’єктів культурної спадщини України, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
За даними міністерства, повністю було зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 648 пам’яток, ступінь пошкодження 164 об’єктів залишається невідомим. З них пам’яток національного значення - 118, місцевого значення - 653, щойно виявлених - 64.
Загалом постраждало:
- пам’ятки архітектури складають - 256;
- архітектури та містобудування - 246;
- історії - 199;
- архітектури, історії - 32;
- монументального мистецтва - 19;
- містобудування, монументального мистецтва - 17;
- археології - 20;
- архітектури та містобудування, історії - 37;
- містобудування - 5;
- науки і техніки - 2;
- садово-паркового мистецтва - 1;
- архітектури та містобудування, монументального мистецтва - 1;
- архітектури, монументального мистецтва - 1.
Руйнування культурної спадщини
За час повномасштабного вторгнення було постраждали 1582 об'єкти культурної інфраструктури. Серед них бібліотеки, галереї, музеї тощо.
А вночі 23 липня російські окупанти вдарили ракетами по Одесі, одна з них влучила по Спасо-Преображенському собору. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено будівлю храму та дах.