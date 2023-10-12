ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні президента України Володимира Зеленського.

"Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини москви неминуче" , — наголосив президент.

Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2023

Керівництво СРСР організувало у 1932–1933 роках штучний масовий голод в Україні, щоб загнати українських селян у колгоспи та зламати національний опір, вказував Український інститут національної пам’яті.

Там зазначали, що масштаб брехні та фальсифікацій комуністичного тоталітарного режиму був таким великим, що науковці досі не можуть назвати точної кількості вбитих — в академічних дискусіях називають цифри жертв від 4 до 10 мільйонів людей.

Український парламент у 2002 році постановою, а у 2006-му законом визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українців. Відтак це зробили ще понад 30 країн світу, а також Католицька церква та Вселенський патріархат.

Нагадаємо, у липні Сенат Італії визнав Голодомор в Україні 1932-33 рр. геноцидом українського народу.