Зеленський прокоментував рішення МОК: РФ не вдасться зробити спорт своєю зброєю

Президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення МОК відсторонити Олімпійський комітет Росії через включення до їхнього складу "спортивних організацій" з окупованих територій, заявив, що Росії не вдасться перетворити спорт на свою зброю, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Є рішення Міжнародного олімпійського комітету, який зупинив членство Олімпійського комітету Росії. Кожен у світі має поважати територіальну цілісність націй і Статут ООН. І якщо хтось там у Росії думає, ніби може ще й спорт та олімпійський рух зробити своєю зброєю, то це точно не вийде".

При цьому він подякував всім, хто захищає олімпійські принципи.

Що було раніше: У четвер, 12 жовтня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив Олімпійський комітет Росії через включення до їхнього складу так званих "спортивних організацій", які знаходяться на окупованому Донбасі, Луганщині, Херсонщини та Запоріжжі.