Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку у низці регіонів України
Увечері 12 жовтня Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у низці регіонів України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні Сили в Telegram.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Чорного моря!Загроза застосування авіаційного озброєння для півдня Одещини чи острова Зміїний".
Згодом повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській, Кіровоградській Донецькій, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Також додалася Вінницька область.