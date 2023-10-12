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Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку у низці регіонів України

Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку у низці регіонів України
Фото: alerts.in.ua

Увечері 12 жовтня Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у низці регіонів України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні Сили в Telegram.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Чорного моря!Загроза застосування авіаційного озброєння для півдня Одещини чи острова Зміїний".

Згодом повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській, Кіровоградській Донецькій, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Також додалася Вінницька область.

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