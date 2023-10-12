В Генштабі Ізраїлю пообіцяли розібратися, як військові допустили напад ХАМАС

Начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю Герці Халеві заявив, що під час нападу ХАМАС на території, що межують із сектором Газа, військові не впоралися зі своїми обов'язками, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Haaretz.

"Армія оборони Ізраїлю несе відповідальність за безпеку країни та її громадян. І в суботу в населених пунктах, що межують із сектором Газа, ми не виконали наші обов'язки. Ми розберемося, чому так сталося, але зараз час воювати" , - заявив Халеві.

У своїй заяві начальник Генштабу заявив, що лідери сектору Газа зіткнуться з наслідками - і будуть знищені.

Халеві також висловив співчуття сім'ям загиблих.

"Ціна війни висока і важка. Ми зробимо все, щоб повернути полонених додому" , - сказав він.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛу вже вдарили по місцях їхньої дислокації в секторі Газа.

Про те, що міністр оборони Ізраїлю візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн НАТО, стало відомо ще кілька днів тому.