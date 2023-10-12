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ОВА: Російська армія 6 разів обстріляла прикордоння Сумської області

ОВА: Російська армія 6 разів обстріляла прикордоння Сумської області
Фото: wikimedia.org

За добу 12 жовтня російська армія здійснила 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Сумська ОВА.

Обстріли зафіксували у Середино-Будській, Білопільській, Краснопільській, Новослобідській та Великописарівській громадах.

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Дослівно:

  • Середино-Будська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (4 вибухи).
  • Білопільська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів).
  • Краснопільська громада: були мінометні обстріли (10 вибухів).
  • Новослобідська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Великописарівська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (10 вибухів).

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