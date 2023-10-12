Голова Херсонщини закликав родини з дітьми виїхати у безпечні місця
Голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін закликав родини з дітьми виїхати до більш безпечних регіонів через постійні обстріли з боку російських окупантів, повідомляє Ділова столиця.
Звернення очільник області оприлюднив у своєму Telegram-каналі.
"Звертаюся до родин з дітьми. Щодня ми відчуваємо пекло російських обстрілів. Рано чи пізно ситуація може стати критичною для мирних громадян. Це потрібно усвідомити і бути готовими. Я вкотре закликаю вас подбати про ваших дітей і надати їм можливість жити у більш безпечному місці", — зазначив він.
Прокудін додав, що його діти наразі перебувають у більш безпечному регіоні України.
"Запевняю, ви неодмінно повернетеся додому. Головне, що живими і неушкодженими", — підкреслив голова ОДА.
Як повідомлялось, 14 вересня у низці територіальних громад Херсонщини оголошена обов'язкова евакуація дітей.